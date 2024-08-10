راشد الماجد يطلق ألبومه الجديد

وجاءت أولى أغاني ألبوم راشد الماجد، الجديد «كما يلي»، وتبعتها «مدي بساطي» والتي اختار فيها الماجد كلمات الشاعر نزار قباني، وأغنية أحد «يدور لك خطأ»، و«استحالة» التي تحمل كلمات الأمير بدر بن عبدالمحسن.
ويتضمن ألبوم الفنان راشد الماجد، الجديد «استحالة» ما بين 11 أو 13 أغنية جميعها من ألحان الموسيقار د. طلال، وكتب كلمات أغاني الألبوم عدد من الشعراء البارزين، منهم: الأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن في أكثر من أغنية، والأمير خالد الفيصل، وأحمد علوي وآخرون، حسب ما ذكرت الوكالات والمواقع الإخبارية.
-
أخبار متعلقة
-
أديل تعلن خطوبتها رسمياً من ريتش بول - فيديو
-
يا ويل حالي.. هاني شاكر يطرح أول ألبوم خليجي مصري لبناني
-
محمد فراج يخوض أولى بطولاته المطلقة في رمضان 2025
-
تدهور الحالة الصحية لمحمد منير
-
طبيب شيرين عبد الوهاب يناشد جمهورها.. ماذا يحدث؟
-
عمل درامي جديد يجمع الثنائي كاريس بشار ومهيار خضور
-
سيدة تتهم أسرة هنا الزاهد بالنصب والسرقة.. ما القصة؟
-
طرح سيارة توم كروز في فيلم ريسكي بيزنس للبيع - صورة