الأحد 2026-05-17 02:33 م

راغب علامة يحيي حفلاً جماهيرياً في أستراليا بعد غياب 15 عاماً

الأحد، 17-05-2026 01:22 م

الوكيل الإخباري-   بعد غيابٍ دام نحو 15 عامًا عن أستراليا، أحيا الفنان راغب علامة حفلاً جماهيريًا ضخمًا مساء أمس وسط حضور واسع من محبيه والجاليات العربية، في أجواء حماسية مليئة بالطرب والتفاعل.

وظهر راغب بإطلالة أنيقة، حيث ارتدى طقمًا باللون البني المائل إلى البيج، نسّقه بأسلوب كلاسيكي مرتب نال إعجاب الحضور ورواد مواقع التواصل.

 

وشهدت الحفلة تفاعلًا كبيرًا من الجمهور الذي ردّد أشهر أغانيه وصفّق له بحرارة طوال السهرة، فيما انتشرت مقاطع فيديو من الحفل عبر السوشال ميديا توثّق الأجواء المميزة والعودة المنتظرة للنجم اللبناني إلى أستراليا بعد سنوات طويلة من الغياب.

 
 


