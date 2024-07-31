راغب علامة يكشف عن الأسباب التي قد تدفعه للاعتزال

الوكيل الإخباري - أحيا المطرب اللبناني راغب علامة يوم الأحد، حفلًا غنائيًا ضخمًا ضمن فعاليات مهرجانات غوسطا في لبنان، وذلك بعد سلسلة من الحفلات الكثيرة التي أحياها هذا الصيف في عدد من دول العالم.





متى يعتزل راغب علامة الغناء؟

وقبل الحفل، أقيم مؤتمر صحفي لراغب علامة، تحدث خلاله عن بعض التفاصيل المتعلقة بمشواره الغنائي، حيث كشف عن أنه من الممكن أن يعتزل الغناء عندما يصل لمرحلة معينة، يجد نفسه فيها غير قادر على إعطاء المزيد، وأضاف: "ولما صوتي يبطل يخدمني بقرر إن اللي عملته بتاريخي وحياتي سيبقى للناس".

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