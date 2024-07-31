راغب علامة يكشف عن الأسباب التي قد تدفعه للاعتزال

وقبل الحفل، أقيم مؤتمر صحفي لراغب علامة، تحدث خلاله عن بعض التفاصيل المتعلقة بمشواره الغنائي، حيث كشف عن أنه من الممكن أن يعتزل الغناء عندما يصل لمرحلة معينة، يجد نفسه فيها غير قادر على إعطاء المزيد، وأضاف: "ولما صوتي يبطل يخدمني بقرر إن اللي عملته بتاريخي وحياتي سيبقى للناس".
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