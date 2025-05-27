راغب علامة ينسى كلمات أغنيته على المسرح… إليكم ردة فعله - فيديو

وانتشر فيديو من الحفل حيث ظهر راغب وهو يغني الا انه نسي كلمات الأغنية، فكانت ردة فعله عفوية حيث ضحك وأكمل الغناء.
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