راغب علامة ينسى كلمات أغنيته على المسرح… إليكم ردة فعله - فيديو

الوكيل الإخباري- انتشر فيديو للفنان راغب علامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من حفله في مسقط.

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وأحيا علامة أمس الإثنين حفلا في عُمان حيث غنى أجمل أغانيه وسط تفاعل الجمهور معه.



وانتشر فيديو من الحفل حيث ظهر راغب وهو يغني الا انه نسي كلمات الأغنية، فكانت ردة فعله عفوية حيث ضحك وأكمل الغناء.

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