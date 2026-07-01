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رامز جلال يثير تفاعلًا واسعًا بصورة تجمعه بنجوم كرة القدم العالميين - صورة

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رامز جلال
 
الأربعاء، 01-07-2026 10:29 ص

الوكيل الإخباري-   فاجأ الفنان المصري رامز جلال جمهوره بنشر صورة مبتكرة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، جمعته بعدد من أبرز نجوم كرة القدم العالميين، في لقطة لاقت تفاعلًا واسعًا.

واستخدم رامز الذكاء الاصطناعي في الصورة التي ظهر فيها إلى جانب محمد صلاح وليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وكيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وإيرلينغ هالاند، وعلّق عليها بكلمة واحدة: "الأساطير".

وأثارت الصورة موجة من التعليقات الطريفة من المتابعين، الذين تساءل بعضهم ما إذا كان رامز يلمّح لمفاجآت جديدة في برامجه القادمة، خاصة بعد نجاح برنامجه الأخير.

وفي سياق آخر، يستعد رامز جلال لطرح فيلمه الجديد "بيج رامي"، بمشاركة عدد من النجوم، بينهم بسمة بوسيل ومحمد عبد الرحمن ومحمد أنور، وهو من إخراج محمود كريم.

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