رامز جلال يكشف ملامح برنامجه في رمضان 2026 - فيديو

الوكيل الإخباري-   كشف الفنان رامز جلال عن ملامح أولية لبرنامجه المرتقب في رمضان 2026، وذلك خلال حضوره حفل Joy Awards 2026 في الرياض، مؤكدًا أن الموسم الجديد سيعتمد على قدر عالٍ من الإثارة والمخاطرة، مع استمرار التكتم حول تفاصيل الفكرة.

وقال رامز مازحًا إن البرنامج سيكون أقرب إلى أجواء ألعاب التحدي الخطرة، دون الإفصاح عن طبيعة المقلب، مكتفيًا بالإشارة إلى وقوع بعض الإصابات. كما علّق بسخرية على إطلالته الغريبة في الحفل، حيث ارتدى بدلة زرقاء وقناعًا لافتًا.


ويواصل فريق العمل فرض سرية تامة على البرنامج، دون الكشف عن اسمه أو أماكن التصوير أو الضيوف، ما يزيد من حالة التشويق المعتادة. ويُعد برنامج رامز جلال من أكثر الأعمال المنتظرة في رمضان، لما يحققه من نسب مشاهدة مرتفعة وجدل واسع كل موسم.

 

 

 

 

