رامي صبري يدخل عالم الموضة ببراند مستوحى من "القمر" - صور

الوكيل الإخباري- أعلن الفنان المصري رامي صبري إطلاق أول براند يحمل اسمه، مستوحى من أحدث ألبوماته "القمر"، في خطوة تجمع بين الموسيقى والهوية البصرية.



وشارك صبري متابعيه عبر حسابه على إنستغرام صورًا لمنتجات البراند، التي تشمل قمصانًا وزجاجات وإكسسوارات تحمل اسمه وتصميمات مستوحاة من أغنيات الألبوم، مثل "ما يمكن خير" و"الحب عيبنا" و"لو تعرف".



ولاقى الإعلان تفاعلًا واسعًا من جمهوره، بالتزامن مع النجاح الذي يحققه ألبوم "القمر" وحفلاته الصيفية، بعد إحيائه حفلتين كاملتي العدد في أبوظبي.

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