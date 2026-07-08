الأربعاء 2026-07-08 05:30 م

رامي صبري يدخل عالم الموضة ببراند مستوحى من "القمر" - صور

يب
رامي صبري
 
الأربعاء، 08-07-2026 02:42 م

الوكيل الإخباري-   أعلن الفنان المصري رامي صبري إطلاق أول براند يحمل اسمه، مستوحى من أحدث ألبوماته "القمر"، في خطوة تجمع بين الموسيقى والهوية البصرية.

وشارك صبري متابعيه عبر حسابه على إنستغرام صورًا لمنتجات البراند، التي تشمل قمصانًا وزجاجات وإكسسوارات تحمل اسمه وتصميمات مستوحاة من أغنيات الألبوم، مثل "ما يمكن خير" و"الحب عيبنا" و"لو تعرف".

ولاقى الإعلان تفاعلًا واسعًا من جمهوره، بالتزامن مع النجاح الذي يحققه ألبوم "القمر" وحفلاته الصيفية، بعد إحيائه حفلتين كاملتي العدد في أبوظبي.

اضافة اعلان

 

Image1_720268143927169421111.jpg

 


Image1_720268143941852713627.jpg

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ا

كأس العالم البرتغال تعلن انتهاء عقد المدرب مارتينيز عقب الخروج من كأس العالم

ا

كأس العالم الاتحاد الكرواتي يعلن استقالة مدرب المنتخب من منصبه

ب

أخبار محلية الصفدي يبحث مع نظيره الأذري تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية

العيسوي يعزي العبيدات

أخبار محلية العيسوي يعزي العبيدات

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: قد نضرب إيران مجددا الليلة

ل

أخبار محلية ولي العهد يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك

ب

شؤون برلمانية الزراعة النيابية تؤكد أهمية تطوير التعليم الزراعي ودعم الابتكار

ل

شؤون برلمانية المالية النيابية تعقد اجتماعا لبحث آلية مناقشة تقرير المحاسبة الدوري



 
 






الأكثر مشاهدة

 