رامي صبري يكشف عن حفله الجديد بُصحبة العسيلي

ونشر صبري، عبر حسابه على "إنستغرام"، السبت، قائلاً: "أنا وصديقي الفنان العسيلي اللي بحب أغانيه جداً مع بعض في حفلة جامعة فاروس".
وشوق صبري جمهوره للحفل المُنتظر: "هنقابل أحلى جمهور إسكندرية العظيم .. استنونا".
وطرح رامي صبري، في 5 أغسطس (آب) الماضي، أحدث أغاني ألبومه "أنا جامد كدا كدا" بعنوان "كداب"، عبر قناته بموقع "يوتيوب". وجاءت أغنية "كداب" بعد النجاح الذي حققته أغنيته "كنا معديين"، وهي من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الخضري، وتوزيع وميكس عمرو الخضري.
أما العسيلي، فكانت آخر أغانيه "100 حاجة و50" و"لا أبالي"، حيث تعاون في الأخيرة مع مُطرب المهرجانات مسلم، وقد حققت نجاحاً لافتاً.
-
أخبار متعلقة
-
الموسم السابع من برنامج "Arabs Got Talent" ينطلق في هذا الموعد
-
برسالة مؤثرة للأمهات.. كارمن بصيبص تعلن حملها الأول
-
وسم أنغام في دبي يتصدر إكس"
-
سبب اعتذار عبدالمنعم عمايري عن مسلسل "إيزيل"
-
صورة- إعلامية مصرية تتعرض لحادث سير مروع
-
أول تعليق من براد بيت على انتحال شخصيته
-
الذكاء الاصطناعي يجمع نور الشريف وأحمد العوضي
-
حسام حبيب يعتذر لتامر عاشور