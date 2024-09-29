رامي صبري يكشف عن حفله الجديد بُصحبة العسيلي

الوكيل الإخباري- كشف الفنان المصري رامي صبري عن أحدث حفلاته الغنائية، المُقرر لها يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، بُصحبة المُطرب محمود العسيلي.

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ونشر صبري، عبر حسابه على "إنستغرام"، السبت، قائلاً: "أنا وصديقي الفنان العسيلي اللي بحب أغانيه جداً مع بعض في حفلة جامعة فاروس".



وشوق صبري جمهوره للحفل المُنتظر: "هنقابل أحلى جمهور إسكندرية العظيم .. استنونا".



وطرح رامي صبري، في 5 أغسطس (آب) الماضي، أحدث أغاني ألبومه "أنا جامد كدا كدا" بعنوان "كداب"، عبر قناته بموقع "يوتيوب". وجاءت أغنية "كداب" بعد النجاح الذي حققته أغنيته "كنا معديين"، وهي من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الخضري، وتوزيع وميكس عمرو الخضري.



أما العسيلي، فكانت آخر أغانيه "100 حاجة و50" و"لا أبالي"، حيث تعاون في الأخيرة مع مُطرب المهرجانات مسلم، وقد حققت نجاحاً لافتاً.