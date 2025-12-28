رامي صبري يوجه تحذيراً شديد اللهجة لشعراء وملحنين يتعامل معهم

وشدّد صبري على أن أي تجاوز لهذا الالتزام سيؤدي إلى وقف التعاون نهائياً مع المخالف، بغض النظر عن مكانته في الوسط الفني.
ويأتي هذا التحذير بعد النجاح الكبير لأغنية "الحب عيبنا"، تتر مسلسل وتقابل حبيب، فيما يواصل صبري التحضيرات لموسم جديد من برنامج ذا فويس كيدز.
