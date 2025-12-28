رامي صبري يوجه تحذيراً شديد اللهجة لشعراء وملحنين يتعامل معهم

الوكيل الإخباري- وجه الفنان المصري رامي صبري تحذيراً شديداً للشعراء والملحنين، سواء الجدد أو المعروفين، بشأن التعامل مع أعماله الغنائية الجديدة التي لا تزال قيد الإنتاج، مؤكداً أن أي أغنية يبدأ العمل عليها تحت إشرافه تصبح محظورة التداول أو الأداء من أي فنان آخر طوال فترة احتفاظه بحقوقها.

وشدّد صبري على أن أي تجاوز لهذا الالتزام سيؤدي إلى وقف التعاون نهائياً مع المخالف، بغض النظر عن مكانته في الوسط الفني.



ويأتي هذا التحذير بعد النجاح الكبير لأغنية "الحب عيبنا"، تتر مسلسل وتقابل حبيب، فيما يواصل صبري التحضيرات لموسم جديد من برنامج ذا فويس كيدز.