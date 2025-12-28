الأحد 2025-12-28 03:33 م

رامي صبري يوجه تحذيراً شديد اللهجة لشعراء وملحنين يتعامل معهم

ك
رامي صبري
الأحد، 28-12-2025 02:30 م

الوكيل الإخباري-   وجه الفنان المصري رامي صبري تحذيراً شديداً للشعراء والملحنين، سواء الجدد أو المعروفين، بشأن التعامل مع أعماله الغنائية الجديدة التي لا تزال قيد الإنتاج، مؤكداً أن أي أغنية يبدأ العمل عليها تحت إشرافه تصبح محظورة التداول أو الأداء من أي فنان آخر طوال فترة احتفاظه بحقوقها.

اضافة اعلان


وشدّد صبري على أن أي تجاوز لهذا الالتزام سيؤدي إلى وقف التعاون نهائياً مع المخالف، بغض النظر عن مكانته في الوسط الفني.


ويأتي هذا التحذير بعد النجاح الكبير لأغنية "الحب عيبنا"، تتر مسلسل وتقابل حبيب، فيما يواصل صبري التحضيرات لموسم جديد من برنامج ذا فويس كيدز.

 

 24

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ع8

فيديو منوع مقطع متداول لمعلّم سعودي نال انتشارًا واسعًا لإبداعه في الرسم على اللوح في الصف وبأدوات بسيطة

ف

فيديو منوع الداعية مصطفى حسني: احرص على هذا الدعاء

فل

فيديو منوع مشهد لافت في الحرم المكي: حمامة تتخذ رأس معتمر ملجأً آمناً 🕊️

لا

طب وصحة هل يصبح الثوم بديلًا لغسول الفم؟

خلال لقائه لناشطات مجتمعيات

أخبار محلية العيسوي: التلاحم الوطني وحكمة الملك ركيزة صلبة للمؤسسية الوطنية

تحذير هام من مديرية الأمن العام لجميع المواطنين

أخبار محلية إدارة مكافحة المخدرات: إحباط محاولة تهريب 138 ألف حبّة مخدرة

سامسونج تحقق أول اعتماد عالمي لخفض الانبعاثات الكربونية المدعوم بالذكاء الاصطناعي

أخبار الشركات سامسونج تحقق أول اعتماد عالمي لخفض الانبعاثات الكربونية المدعوم بالذكاء الاصطناعي

14

طب وصحة ترند "البيتزا الباردة" على تيك توك.. هل يقلل من ارتفاع السكر في الدم؟



 






الأكثر مشاهدة