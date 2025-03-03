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رامي عماد يعيد أبرز النجوم الراحلين في إعلان رمضاني واحد يثير التفاعل

عه
تعبيرية
الإثنين، 03-03-2025 03:57 م

الوكيل الإخباري-   يشهد موسم رمضان 2025 ظاهرة استثنائية في عالم الإعلانات، حيث عاد عدد من النجوم الراحلين إلى الواجهة من خلال حملات دعائية رمضانية، بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي التي أعادتهم إلى الشاشة بطريقة تحاكي مشاركتهم في الأعمال الحديثة.

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من أبرز النجوم الذين ظهروا هذا العام، كانت سعاد حسني، أيقونة السينما المصرية، التي أطلت في حملتين إعلانيتين مختلفتين. الأولى كانت لأحد البنوك المصرية، حيث شاركت مع الفنانين محمد حماقي وويجز، في حملة أبهرت الجمهور بمشاركة الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب، وتم تنفيذ الحملة بدقة عالية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.


عودة جماعية لنجوم الزمن الجميل
لكن ظهور سعاد حسني لم يكن الوحيد في هذه الظاهرة المميزة، حيث انتشر مقطع ترويجي عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعيد إحياء مسيرة عدد من أبرز رموز الفن المصري الراحلين. من بينهم أحمد زكي، رشدي أباظة، شادية، عمر الشريف، محمود عبد العزيز، محمود ياسين، خالد صالح، عادل أدهم، كريمة مختار، فؤاد المهندس، سمير غانم، دلال عبد العزيز، رجاء الجداوي، ومصطفى متولي. وقد لاقى المقطع الترويجي تفاعلاً واسعاً من الجمهور، وأشاد به العديد من الفنانين البارزين مثل أحمد حلمي، تامر حبيب، عمرو يوسف، المخرج رامي إمام، محمد شاهين، وإسعاد يونس، الذين عبّروا عن إعجابهم بهذه التجربة الفريدة سواء من خلال التعليقات أو الرسائل الخاصة لصانعها.


كواليس عودة النجوم
وفي تصريحات خاصة لـ 24، قال رامي عماد، مؤسس شركة 88 Studio في دبي وR | Films وصاحب فكرة الإعلان الترويجي، إنه يعمل في مجال التصميم الداخلي والمعماري، لكنه يمتلك شغفاً بصناعة الأفلام والإعلانات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأوضح عماد أن الفكرة جاءت من رغبته في إعادة إحياء ذكريات الزمن الجميل، وإحياء أجواء رمضان في الثمانينات والتسعينات. وأضاف: "هذا أول فيديو لي يحقق انتشاراً ضخماً بهذا الشكل".


وأشار رامي عماد إلى أن العديد من النجوم تفاعلوا بشكل إيجابي مع العمل، وأرسلوا له رسائل إعجاب. وأوضح أنه سبق أن قدم تجربة مماثلة من خلال إعادة تخيل الفنانين المصريين في أدوار شخصيات أفلام ديزني، وهو ما لاقى تفاعلاً كبيراً أيضاً. وأضاف أن كل ما هو غير متوقع وغير مألوف يمتلك جاذبية خاصة لدى الجماهير، وهذا ما يفسر نجاح هذه الفكرة المبتكرة.


ختاماً
تجسد هذه الظاهرة الاستثنائية تأثير الذكاء الاصطناعي في إعادة إحياء التراث الفني، وتقديمه للجمهور بطريقة جديدة ومثيرة، مما يجعلها واحدة من أبرز الظواهر الفنية في رمضان 2025.

 

24

 
gnews

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