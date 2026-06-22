رامي عياش يشعل أوبرا تونس - فيديو

وقدم عياش خلال السهرة مجموعة من أشهر أغانيه، إلى جانب أغنية من التراث التونسي، كما أهدى الناجحين في البكالوريا أغنية «مبروك». ووصف الحفل بأنه «حفل العمر»، مؤكداً ارتباطه الخاص بالجمهور التونسي واستعداده للمشاركة في المهرجانات الصيفية بتونس.
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