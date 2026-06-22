رامي عياش يشعل أوبرا تونس - فيديو

الوكيل الإخباري- أحيا الفنان اللبناني رامي عياش حفلاً جماهيرياً على مسرح أوبرا مدينة الثقافة وسط العاصمة التونسية بمناسبة اليوم العالمي للموسيقى، وسط حضور كبير بعد نفاد التذاكر قبل موعد الحفل.

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وقدم عياش خلال السهرة مجموعة من أشهر أغانيه، إلى جانب أغنية من التراث التونسي، كما أهدى الناجحين في البكالوريا أغنية «مبروك». ووصف الحفل بأنه «حفل العمر»، مؤكداً ارتباطه الخاص بالجمهور التونسي واستعداده للمشاركة في المهرجانات الصيفية بتونس.