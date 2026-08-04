رامي عياش يوضح سبب إلغاء حفله في تونس

وأوضح، في بيان، أن الإلغاء جاء بسبب عدم التزام الجهة المنظمة بالبنود التعاقدية والفنية المتفق عليها، ما حال دون تقديم الحفل بالشكل الذي يليق بالجمهور.
وأكد عياش احترامه لمهرجان بنزرت الدولي وللجمهور التونسي، معرباً عن أمله في لقائهم قريباً عند توافر الظروف المناسبة.
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