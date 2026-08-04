رامي عياش يوضح سبب إلغاء حفله في تونس

الوكيل الإخباري- اعتذر الفنان اللبناني رامي عياش للجمهور التونسي بعد إلغاء حفله الذي كان مقرراً ضمن فعاليات مهرجان بنزرت الدولي.

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وأوضح، في بيان، أن الإلغاء جاء بسبب عدم التزام الجهة المنظمة بالبنود التعاقدية والفنية المتفق عليها، ما حال دون تقديم الحفل بالشكل الذي يليق بالجمهور.