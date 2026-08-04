الثلاثاء 2026-08-04 01:27 م

رامي عياش يوضح سبب إلغاء حفله في تونس

شصي
رامي عياش
 
الثلاثاء، 04-08-2026 08:08 ص

الوكيل الإخباري-   اعتذر الفنان اللبناني رامي عياش للجمهور التونسي بعد إلغاء حفله الذي كان مقرراً ضمن فعاليات مهرجان بنزرت الدولي.

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وأوضح، في بيان، أن الإلغاء جاء بسبب عدم التزام الجهة المنظمة بالبنود التعاقدية والفنية المتفق عليها، ما حال دون تقديم الحفل بالشكل الذي يليق بالجمهور.


وأكد عياش احترامه لمهرجان بنزرت الدولي وللجمهور التونسي، معرباً عن أمله في لقائهم قريباً عند توافر الظروف المناسبة.

 
 


gnews

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