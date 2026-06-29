ربع مليار مشاهدة.. إنجاز جديد يضاف إلى رصيد وائل كفوري

الوكيل الإخباري- بالتزامن مع طرح وائل كفوري أغنيتيه الجديدتين "شو مشتقلي" و"سارقلي عمري"، حقق فيديو كليب أغنيته "البنت القوية" إنجازًا جديدًا بتجاوزه 250 مليون مشاهدة على يوتيوب، بعد أربع سنوات من إصدارها.

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