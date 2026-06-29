ربع مليار مشاهدة.. إنجاز جديد يضاف إلى رصيد وائل كفوري

وتواصل الأغنية حضورها بين أكثر الأغنيات العربية مشاهدة، مؤكدة قدرتها على الحفاظ على شعبيتها رغم مرور السنوات، بالتزامن مع استمرار كفوري في إصدار أعمال فنية جديدة.
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