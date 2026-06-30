رحلة علاج صامتة تغيّر حياة فنانة مصرية مشهورة

وفي هذا السياق، أوضح الصحفي المصري محمد زكريا، المقرب منها، أنها بدأت رحلة العلاج منذ نحو ثمانية أشهر بعد اكتشاف إصابتها في سبتمبر/أيلول 2025، مشيراً إلى أنها اختارت التعامل مع الأمر في هدوء تام بعيداً عن الإعلام، وطلبت عدم الكشف عن تفاصيل حالتها حتى انتهاء المرحلة الأولى من العلاج.
وأضاف أنها اعتذرت عن أعمال فنية، بينها مسلسل "لعبة وقلبت بجد"، وابتعدت مؤقتاً عن بعض المشاريع، قبل أن تعود تدريجياً إلى الدراما عبر مسلسل "المداح"، ثم موافقتها على بطولة "نون النسوة" مع مراعاة ظروفها الصحية.
واختتم زكريا بتوجيه رسائل دعم وتمنيات بالشفاء العاجل لها، مؤكداً أنها خاضت التجربة بإرادة قوية وتستحق الدعم.
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