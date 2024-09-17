"رحلة 404" لمنى زكي يمثل مصر في الأوسكار

الوكيل الإخباري- اختارت مصر فيلم "رحلة 404" للممثلة منى زكي وإخراج هاني خليفة للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي في الدورة السابعة والتسعين للجائزة الأشهر في السينما.

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ويتناول الفيلم قصة غادة التي هجرت ماضيها السيء وسلكت حياة جديدة تبحث فيها عن العيش بشرف، لكن قبل أيام من توجهها لأداء فريضة الحج مع والدها، تقع في مشكلة تجبرها على اقتراض مبلغ كبير من المال مقابل عودتها إلى حياتها السابقة.



وقالت نقابة المهن السينمائية في بيان إن لجنةً مشكلةً من سينمائيين ونقاد مستقلين اختارت الفيلم بعد تصويت على قائمة مختصرة من الأفلام المرشحة.



ويحق لكل دولة ترشيح أحد أفلامها للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي التي تمنحها الأكاديمية الأمريكية لفنون وعلوم السينما للأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة.



ومن المنتظر إعلان القائمة الأولية للأفلام المنافسة في هذه الفئة في ديسمبر (كانون الأول)، فيما ستعلن القائمة المختصرة في يناير (كانون الثاني) 2025.



ويقام حفل إعلان وتوزيع جوائز الأوسكار في مارس (آذار) بمدينة لوس أنجليس في ولاية كاليفورنيا.