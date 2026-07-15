الأربعاء 2026-07-15 05:51 م

رحلت بلا وصية.. ماذا تركت ديفاي تشيس خلفها؟

سيب
ديفاي تشيس
 
الأربعاء، 15-07-2026 02:06 م
الوكيل الإخباري-   كشفت وثائق قضائية أن الممثلة الأميركية الراحلة ديفاي تشيس تركت تركة تُقدّر بنحو 400 ألف دولار بعد وفاتها الشهر الماضي، دون أن تترك وصية.اضافة اعلان


وأوضحت الوثائق أن التركة تشمل ممتلكات شخصية فقط ولا تتضمن عقارات، فيما تقدمت والدتها بطلب إلى المحكمة العليا في مقاطعة لوس أنجلوس لتعيينها مديرة للتركة.
 
 


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