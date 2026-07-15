رحلت بلا وصية.. ماذا تركت ديفاي تشيس خلفها؟

وأوضحت الوثائق أن التركة تشمل ممتلكات شخصية فقط ولا تتضمن عقارات، فيما تقدمت والدتها بطلب إلى المحكمة العليا في مقاطعة لوس أنجلوس لتعيينها مديرة للتركة.
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