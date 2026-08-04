رحلت قبل شهرين... الإعلان عن وفاة فنانة عربيّة مُعتزلة اليوم

08:53 م

الوكيل الإخباري- غيّب الموت الفنانة المعتزلة ميرفت أرتين، شقيقة الفنانتين نيللي وفيروز، وذلك وفق ما أعلنته ابنة شقيقتها إيمان بدر الدين جمجوم، التي كشفت أن الوفاة حدثت قبل نحو شهرين، قبل الإعلان عنها برسالة مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. اضافة اعلان





وتنتمي ميرفت أرتين إلى أسرة أرمينية، وبدأت مسيرتها الفنية بمشاركة قصيرة مع شقيقتها فيروز في فيلم "الحرمان" عام 1953، قبل أن تظهر بدور أكبر إلى جانب شقيقتيها في فيلم "عصافير الجنة" عام 1955، الذي أنتجه والدهن. وكان آخر أعمالها السينمائية فيلم "بنت 17" عام 1958 إلى جانب الفنانة زبيدة ثروت، قبل أن تعتزل الفن.





