رحلت قبل شهرين... الإعلان عن وفاة فنانة عربيّة مُعتزلة اليوم

وتنتمي ميرفت أرتين إلى أسرة أرمينية، وبدأت مسيرتها الفنية بمشاركة قصيرة مع شقيقتها فيروز في فيلم "الحرمان" عام 1953، قبل أن تظهر بدور أكبر إلى جانب شقيقتيها في فيلم "عصافير الجنة" عام 1955، الذي أنتجه والدهن. وكان آخر أعمالها السينمائية فيلم "بنت 17" عام 1958 إلى جانب الفنانة زبيدة ثروت، قبل أن تعتزل الفن.
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