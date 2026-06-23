رحيل أحد أكثر الشخصيات تأثيرًا في صناعة الموسيقى الحديثة

الوكيل الإخباري- توفي المنتج الموسيقي الأميركي كلايف ديفيس عن عمر ناهز 94 عامًا في منزله بمدينة نيويورك، بعد معاناة من مرض مرتبط بتقدم العمر.

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ويُعد ديفيس من أبرز الشخصيات في صناعة الموسيقى العالمية، إذ أسهم في اكتشاف ودعم عدد من النجوم، بينهم ويتني هيوستن وأليشيا كيز وكارلوس سانتانا.