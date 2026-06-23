رحيل أحد أكثر الشخصيات تأثيرًا في صناعة الموسيقى الحديثة

ويُعد ديفيس من أبرز الشخصيات في صناعة الموسيقى العالمية، إذ أسهم في اكتشاف ودعم عدد من النجوم، بينهم ويتني هيوستن وأليشيا كيز وكارلوس سانتانا.
وخلال مسيرة امتدت لأكثر من سبعة عقود، شغل مناصب قيادية بارزة وأسّس شركات إنتاج موسيقي مؤثرة، كما كُرّم بإدخاله إلى قاعة مشاهير الروك آند رول تقديرًا لإسهاماته في عالم الموسيقى.
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