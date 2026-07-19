رحيل أحد رموز الأغنية الشعبية التونسية

الوكيل الإخباري- رحل الفنان الشعبي التونسي صالح الفرزيط عن عمر ناهز 73 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض ومضاعفات حادث مرور تعرض له مؤخراً.

اضافة اعلان



ويُعد الفرزيط من أبرز رموز الأغنية الشعبية التونسية، إذ قدم أعمالاً ناجحة امتدت لعقود، من بينها أغنية "أرضى علينا يا لميمة" التي تُعد من أشهر أعماله.