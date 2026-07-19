رحيل أحد رموز الأغنية الشعبية التونسية

ويُعد الفرزيط من أبرز رموز الأغنية الشعبية التونسية، إذ قدم أعمالاً ناجحة امتدت لعقود، من بينها أغنية "أرضى علينا يا لميمة" التي تُعد من أشهر أعماله.
وتعرض الفنان الراحل لحادث مرور نهاية العام الماضي، دخل على إثره في غيبوبة لنحو شهرين، قبل أن تتدهور حالته الصحية مجدداً وتُعلن وفاته.
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