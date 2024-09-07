رحيل أسطورة الموسيقى البرازيلي سيرجيو مينديز

واكتسب مينديز شهرة خاصة في الولايات المتحدة بفضل إيقاعاته في موسيقى السامبا والبوسا نوفا، حيث نالت العديد من أغانيه شهرة عالمية، مثل أغنية "أفضل من لا شيء".
وإجمالاً، أصدر مينديز 35 ألبوماً، بدءاً من ألبوم "الرقص الحديث" عام 1961.
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