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رحيل أسطورة الموسيقى البرازيلي سيرجيو مينديز

البرازيلي سيرجيو مينديز
البرازيلي سيرجيو مينديز
السبت، 07-09-2024 01:09 م

الوكيل الإخباري-   توفي عازف الجاز والبيانو الأسطوري البرازيلي سيرجيو مينديز عن عمر يناهز 83 عاماً، حسبما أعلنت عائلته في بيان.

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واكتسب مينديز شهرة خاصة في الولايات المتحدة بفضل إيقاعاته في موسيقى السامبا والبوسا نوفا، حيث نالت العديد من أغانيه شهرة عالمية، مثل أغنية "أفضل من لا شيء".


وإجمالاً، أصدر مينديز 35 ألبوماً، بدءاً من ألبوم "الرقص الحديث" عام 1961.

 

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