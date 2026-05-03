رحيل "أمير الغناء".. وفاة هاني شاكر بعد صراع مع المرض

03:24 م

الوكيل الإخباري- توفي، ظهر الأحد، الفنان المصري هاني شاكر، بعد صراع طويل مع المرض، إثر تدهور حالته الصحية خلال الفترة الماضية، بحسب ما أفادت به مصادر مقربة لوسائل إعلام مصرية. اضافة اعلان





وكان هاني شاكر قد نُقل في وقت سابق إلى أحد المستشفيات في باريس لاستكمال رحلة علاجه، بعد أن مر بأزمة صحية معقدة استدعت دخوله غرفة العناية المركزة.



وخلال الأيام الأخيرة، عانى الفنان الراحل من مضاعفات خطيرة مرتبطة بالقولون، خضع على إثرها لعملية استئصال كامل، أعقبتها مضاعفات صحية أثرت بشكل كبير على حالته، رغم تسجيل تحسن طفيف في أعقاب الجراحة.



وفي سياق متصل، كانت الفنانة نادية مصطفى، المتحدثة باسم نقابة المهن الموسيقية، قد أكدت في وقت سابق أن حالة شاكر كانت تخضع لمتابعة طبية دقيقة، محذّرة من تداول معلومات غير دقيقة حول وضعه الصحي.



وبدأت الأزمة الصحية للفنان الراحل بنزيف حاد ناتج عن مشكلة مزمنة في القولون، استدعى نقله إلى المستشفى في مصر، حيث خضع لنقل كميات كبيرة من الدم، قبل السيطرة على النزيف عبر تدخل بالأشعة التداخلية.



وشهدت حالته لاحقا تدهورا مفاجئا، تضمن توقف عضلة القلب لعدة دقائق، استدعت إنعاشه بشكل عاجل، قبل أن يخضع لعملية جراحية دقيقة ويمكث نحو 20 يوما في العناية المركزة، وسط معاناة من ضعف عام، ما دفع أسرته إلى نقله للخارج لاستكمال العلاج.



ويُعد هاني شاكر، الملقب بـ"أمير الغناء العربي"، أحد أبرز نجوم الطرب في العالم العربي، وترك بصمة كبيرة في الساحة الفنية عبر مسيرة حافلة امتدت لعقود.





