رحيل الفنان المصري عادل الفار بعد صراع مع المرض

الوكيل الإخباري- رحل عن عالم الفن ، الفنان المصري عادل الفار عن عمر ناهز 63 عاماً، بعد صراع مع المرض، حيث تم نقله منذ ساعات قليلة إلى أحد المستشفيات بعد تدهور حالته الصحية.

اضافة اعلان



وكتب وكيل نقابة المهن الموسيقية في مصر، محمد عبدالله، عبر حسابه على فيس بوك: "الفنان عادل الفار في ذمة الله.. لا حول ولا قوة إلا بالله."



فيما قال نقيب المهن الموسيقية في مصر، مصطفى كامل، إنه يجري حالياً التجهيز لصلاة الجنازة.

وأعلنت أسرة الفنان الراحل تشييع جثمانه اليوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني) عقب صلاة ظهر الجمعة، من مسجد القوات المسلحة بمدينة نصر.



وكان عادل الفار قد تعرض لعدة أزمات صحية بسبب مشاكل في الكبد في وقت سابق، وكاد أن يدخل في غيبوبة بسبب مضاعفاتها على الجسم، وتم احتجازه في المستشفى عدة مرات خاصة بعد وفاة نجله.



وفي وقت سابق، أعلن مصطفى كامل عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك" عن تعرض عادل الفار إلى وعكة صحية شديدة، نُقل على إثرها إلى العناية المركزة.



وكتب مصطفى كامل مساء الخميس: "رجاءً من كل الزملاء الدعاء للأخ العزيز والفنان الجميل عادل الفار، إنه في حالة حرجة جداً."



من هو عادل الفار؟

ممثل ومونولوجست مصري، بدأ مسيرته الفنية في الثمانينات بالعمل في الأفراح والملاهي الليلية، ثم أكمل مسيرته الفنية وشارك بالعديد من الأعمال السينمائية في فترة التسعينيات بأداء دور المونولوجست، ثم انتقل لأداء أدوار تمثيلية في التلفزيون والسينما.



ومن أبرز أفلامه "هستيريا" في عام 1998، و"شجيع السيما" عام 2000، و"زكية زكريا في البرلمان" عام 2001، و"بون سواريه" عام 2010.



وكانت آخر مشاركات عادل الفار الفنية في مسلسل "الفتوة" مع الفنان ياسر جلال، والذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2020.

