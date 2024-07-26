رحيل الفنان المصري محمد نصر عن عمر يناهز الـ55 عاماً

الوكيل الإخباري- رحل الفنان المصري محمد نصر عن عالم الفن عن عمر ناهز 55 عاماً، حيث أعلنت ابنته نادين خبر الوفاة على حسابها على "فيسبوك"، قائلةً: "لا حول ولا قوة إلا بالله، يارب، إنا لله وإنا إليه راجعون. توفي إلى رحمة الله والدي الفنان محمد نصر، أغلى وأعظم إنسان وأغلى شيء في حياتي، أطيب قلب في الدنيا كلها وسندي وظهري، يارب".



وكشفت نادين عن موعد ومكان جنازة والدها، قائلةً: "الدفن غداً بمقابر التونسي في البساتين، وصلاة الجنازة بإذن الله في مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الجمعة. الرجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".