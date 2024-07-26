رحيل الفنان المصري محمد نصر عن عمر يناهز الـ55 عاماً

وكشفت نادين عن موعد ومكان جنازة والدها، قائلةً: "الدفن غداً بمقابر التونسي في البساتين، وصلاة الجنازة بإذن الله في مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الجمعة. الرجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".
شارك الفنان محمد نصر في ما يقارب 65 عملاً فنياً بين السينما والتلفزيون، أبرزها فيلم "ابن القنصل"، فيلم "هربانة منها"، مسلسل "في ال لا لا لاند"، فيلم "الممر"، مسلسل "خيط حرير"، مسلسل "فيفا أطاطا"، فيلم "مطب صناعي"، وفيلم "وش إجرام". وكانت آخر أعماله مسلسل "بخط الإيد".
اليوم السابع
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