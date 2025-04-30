رحيل فنانة سورية شهيرة بعد صراع مع المرض

12:54 م

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الوكيل الإخباري- بقلوب يعتصرها الحزن، ودّع الوسط الفني السوري اليوم الفنانة سمر عبد العزيز، التي رحلت عن عمر 52 عامًا بعد صراع طويل مع المرض. سمر، التي تغلّبت على مرض السرطان في عام 2023، عانت مؤخرًا من مضاعفات صحية خطيرة أدت إلى وفاتها . اضافة اعلان





وتنتمي سمر إلى عائلة فنية عريقة؛ فهي شقيقة الفنانة ريم عبد العزيز، وابنة الشاعر الغنائي نظمي عبد العزيز، وخالها الملحن عزمي مورة . تميّزت بصوتها العذب وحضورها الدرامي اللافت، حيث شاركت في عدة أعمال درامية بارزة مثل "باب الحارة"، "روزنا"، و"أنشودة المطر"، وكان آخر ظهور لها في مسلسل "ليالي روكسي" .



وفي عام 2021، تم تشخيص إصابتها بسرطان الثدي، وخضعت لعملية استئصال جزئي تلاها علاج كيماوي مكثف. ورغم إعلان شفائها في 2023، إلا أن ضعف جهاز المناعة لديها أدى إلى إصابتها بالتهاب في الكبد، مما تسبب في وفاتها .



ونعت نقابة الفنانين في سوريا الفنانة الراحلة، وأعلنت أن تفاصيل التشييع والدفن ستُعلن لاحقًا . تفاعل الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع خبر وفاتها، معبرين عن حزنهم العميق لفقدان فنانة تركت بصمة في قلوبهم.



رحم الله سمر عبد العزيز، وأسكنها فسيح جناته، وألهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان.

