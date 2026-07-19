رحيل فنان سوري بارز بعد مسيرة حافلة

ورحل الأخرس بعد مسيرة فنية طويلة، كرّس خلالها جهوده لخدمة الأغنية التراثية والحفاظ على الموروث الشعبي في محافظة الرقة وريفها.
ويُعد من أبرز فناني المنطقة، واشتهر بأدائه للأغاني الفراتية والبدوية والتراثية التي تناولت حياة الناس وموضوعات الأرض والغربة والحب والحنين والمناسبات الاجتماعية.
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