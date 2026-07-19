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رحيل فنان سوري بارز بعد مسيرة حافلة

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إبراهيم الأخرس
 
الأحد، 19-07-2026 02:29 م
الوكيل الإخباري-   غيّب الموت الفنان الشعبي السوري إبراهيم الأخرس عن عمر ناهز 72 عامًا، إثر وعكة صحية.اضافة اعلان


ورحل الأخرس بعد مسيرة فنية طويلة، كرّس خلالها جهوده لخدمة الأغنية التراثية والحفاظ على الموروث الشعبي في محافظة الرقة وريفها.

ويُعد من أبرز فناني المنطقة، واشتهر بأدائه للأغاني الفراتية والبدوية والتراثية التي تناولت حياة الناس وموضوعات الأرض والغربة والحب والحنين والمناسبات الاجتماعية.
 
 


gnews

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