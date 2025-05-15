الخميس 2025-05-15 10:01 ص
 

رحيل فنان سوري شهير بعد وعكة صحية شديدة

الفنان السوري أديب قدورة رحمه الله
الفنان السوري أديب قدورة
 
الخميس، 15-05-2025 07:09 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت نقابة الفنانين السوريين، مساء أمس الأربعاء، عن وفاة الفنان السوري أديب قدورة عن عمر 76 عامًا بعد مسيرة حافلة في السينما والتلفزيون والمسرح.اضافة اعلان


وتوفي قدورة بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة في الأسابيع القليلة الماضية، وقالت النقابة إنها ستنشر في وقت لاحق موعد التشييع والدفن والتعزية، إذ يُتوقع أن يشارك في تلك المراسم كثير من الفنانين.

وكان الراحل حاضرًا عبر شاشات التلفاز والسينما وخشبات المسارح، وحمل لواء البطل الشعبي "أبو علي شاهين" في الفيلم الأشهر بتاريخ السينما السورية "الفهد".

ولد الراحل في عام 1948، وينتمي لعائلة فلسطينية استقرت في حلب. عمل قبل دخوله الفن مدرسًا للفن التشكيلي في إعداديات وثانويات مدينة حلب، ثم انتقل للعمل في ديكور المسرحيات والماكياج وتصميم الأزياء والإضاءة وتصميم الدعاية والإعلان.

ورغم اختصاصه بمجال الفنون الجميلة، إلا أنه خطف أنظار المخرجين بموهبته وصار ممثلًا مسرحيًا.

كما قدم فيلما عن الاجتياح الإسرائيلي للبنان مع المخرج الإيراني كاوش، إضافة إلى فيلم إيطالي من إنتاج وإخراج المخرج الإيطالي تويني.

ويضم أرشيف قدورة العديد من المسلسلات منها: "أعيدوا صباحي"، "خط النهاية"، "سحر الشرق"، "عمر الخيام".

وفي السينما نذكر: "بنت شرقية"، "الانتقام حبًا"، "الحب المزيف".

وشارك عبر المسرح بعدة مسرحيات منها: "الأيام التي ننساها"، "هبط الملاك في بابل"، "مأساة جيفارا"، "سمك عسير الهضم"، "السيد بونتيلا وتابعه ماتي"، و"ثلاثية لتشيخوف".

روسيا اليوم
 
gnews

أحدث الأخبار

إعلان ترامب رفع العقوبات عن سوريا جاء قبل ساعات من لقائه الشرع في الرياض

عربي ودولي مفاجأة صادمة حول إعلان ترامب رفع العقوبات عن سوريا لم يتوقعها أحد

عنهع

فن ومشاهير شاهدوا كيف كانت إليسا قبل 27 عاماً

لى

فن ومشاهير مُهدد بالحبس.. تامر حسني يواجه أزمة قضائية!

تعبيرية

فلسطين للمرة الأولى .. إسرائيل تلغي قرارًا بالإخلاء غرب القطاع

قل

فن ومشاهير ماجد المصري نجم "إش إش" يتعرض لأزمة صحية

نه

منوعات حريق ضخم بمستودع للمحروقات في عربين بريف دمشق (صور)

لال

منوعات انفجار مرحاض يصيب شابا هنديا بحروق خطيرة

الدكتور جرير الخالدي

أخبار محلية الدكتور جرير الخالدي رئيسًا للجمعية الأردنية لجراحي التجميل والترميم



 
 





الأكثر مشاهدة