رحيل فنان سوري شهير بعد وعكة صحية شديدة

وتوفي قدورة بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة في الأسابيع القليلة الماضية، وقالت النقابة إنها ستنشر في وقت لاحق موعد التشييع والدفن والتعزية، إذ يُتوقع أن يشارك في تلك المراسم كثير من الفنانين.
وكان الراحل حاضرًا عبر شاشات التلفاز والسينما وخشبات المسارح، وحمل لواء البطل الشعبي "أبو علي شاهين" في الفيلم الأشهر بتاريخ السينما السورية "الفهد".
ولد الراحل في عام 1948، وينتمي لعائلة فلسطينية استقرت في حلب. عمل قبل دخوله الفن مدرسًا للفن التشكيلي في إعداديات وثانويات مدينة حلب، ثم انتقل للعمل في ديكور المسرحيات والماكياج وتصميم الأزياء والإضاءة وتصميم الدعاية والإعلان.
ورغم اختصاصه بمجال الفنون الجميلة، إلا أنه خطف أنظار المخرجين بموهبته وصار ممثلًا مسرحيًا.
كما قدم فيلما عن الاجتياح الإسرائيلي للبنان مع المخرج الإيراني كاوش، إضافة إلى فيلم إيطالي من إنتاج وإخراج المخرج الإيطالي تويني.
ويضم أرشيف قدورة العديد من المسلسلات منها: "أعيدوا صباحي"، "خط النهاية"، "سحر الشرق"، "عمر الخيام".
وفي السينما نذكر: "بنت شرقية"، "الانتقام حبًا"، "الحب المزيف".
وشارك عبر المسرح بعدة مسرحيات منها: "الأيام التي ننساها"، "هبط الملاك في بابل"، "مأساة جيفارا"، "سمك عسير الهضم"، "السيد بونتيلا وتابعه ماتي"، و"ثلاثية لتشيخوف".
روسيا اليوم
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