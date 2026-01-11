رحيل فنان سوري شهير بعد وعكة صحية شديدة

10:37 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/760492 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة "الوطن" السورية بوفاة الممثل السوري أحمد مللي صباح اليوم الأحد عن عمر ناهز 80 عامًا بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة. اضافة اعلان





ويأتي ذلك بعد تعرضه أمس لوعكة صحية شديدة أدخلته العناية المركزة في المشفى الوطني بدمشق.



ومللي هو فنان سوري من أصول كردية، ولد في دمشق عام 1949. وبدأ مسيرته الفنية في أوائل السبعينيات، حيث انضم إلى نقابة الفنانين السوريين عام 1972، ومنذ ذلك الحين شارك في العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية والسينمائية والإذاعية.



وشارك مللي في عدة مسرحيات منها ذي قار، النهب، تعال نضحك، ومحطات ممنوعة. كما كان له حضور بارز في المسلسل الإذاعي الشهير "حكم العدالة" حيث لعب دور "المساعد جميل".



وفي السينما، شارك في أفلام مثل "الحدود" مع الفنان دريد لحام.



روسيا اليوم

تم نسخ الرابط





