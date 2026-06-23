رحيل فنان عالمي شهير

ويُعد داكر من أبرز نجوم الدراما البريطانية، واشتهر بتجسيد شخصية "هاري كروفورد" في المسلسل الشهير Boon، كما شارك في أعمال بارزة، منها Coronation Street وOnly Fools and Horses وDoctor Who.
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