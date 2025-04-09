الأربعاء 2025-04-09 05:02 م
 

رحيل مفاجئ يترك فراغا في الساحة الفنية العراقية - صورة

للا
تعبيرية
 
الأربعاء، 09-04-2025 03:46 م

الوكيل الإخباري-   فُجع الوسط الفني والثقافي في العراق بخبر وفاة الفنان الدكتور جواد محسن، الذي وافته المنية مساء الثلاثاء عن عمر يناهز 70 عامًا إثر سكتة قلبية مفاجئة.

اضافة اعلان


وكان جواد محسن قد ترك بصمة فنية وأكاديمية كبيرة في مجالات التمثيل والإخراج، حيث امتدت مسيرته لأكثر من خمسة عقود تميزت بالتجديد والإبداع. وقد نعت نقابة الفنانين العراقيين رحيل محسن في بيان رسمي، معبرة عن حزنها العميق لهذا الخسارة الكبيرة.


وتقدمت النقابة بأحر التعازي لأسرته ومحبيه وزملائه، داعيةً الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.


Image1_420259154643445574896.jpg

 

24

 

 
gnews

أحدث الأخبار

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

أخبار محلية "الخيرية الهاشمية": 700 طن مساعدات أرسلت إلى سورية

ولي العهد يزور دائرة الرقابة الصحية والمهنية ومجمع الدوائر في أمانة عمان

أخبار محلية ولي العهد يزور دائرة الرقابة الصحية والمهنية ومجمع الدوائر في أمانة عمان

السفارة الأمريكية في عمان

أخبار محلية تحذير من السفارة الامريكية في عمان

وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى

أخبار محلية وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع نظيرتها الفلسطينية مجالات الدعم الإغاثي للضفة الغربية وقطاع غزة

شركة بن العميد

أخبار محلية توضيح من بن العميد حول تعديل أسعار منتجات القهوة

للا

فن ومشاهير رحيل مفاجئ يترك فراغا في الساحة الفنية العراقية - صورة

خلال لقائه فعاليات مجتمعية وشعبية

أخبار محلية العيسوي: الملك يجسد نهجا هاشميا لوطن أعز وأمنا لا يخترق ومواقف لا تتبدل

تعبيرية

خاص بالوكيل توقعات بانخفاض كبير على أسعار المحروقات في الأردن



 
 





الأكثر مشاهدة