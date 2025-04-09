رحيل مفاجئ يترك فراغا في الساحة الفنية العراقية - صورة

الوكيل الإخباري- فُجع الوسط الفني والثقافي في العراق بخبر وفاة الفنان الدكتور جواد محسن، الذي وافته المنية مساء الثلاثاء عن عمر يناهز 70 عامًا إثر سكتة قلبية مفاجئة.

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وكان جواد محسن قد ترك بصمة فنية وأكاديمية كبيرة في مجالات التمثيل والإخراج، حيث امتدت مسيرته لأكثر من خمسة عقود تميزت بالتجديد والإبداع. وقد نعت نقابة الفنانين العراقيين رحيل محسن في بيان رسمي، معبرة عن حزنها العميق لهذا الخسارة الكبيرة.



وتقدمت النقابة بأحر التعازي لأسرته ومحبيه وزملائه، داعيةً الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.



