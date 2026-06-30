الثلاثاء 2026-06-30 12:44 م

رحيل نجمة عالمية بعد صراع مع المرض

صيء
بينيلوبي كيث
 
الثلاثاء، 30-06-2026 10:18 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت عائلة الممثلة البريطانية بينيلوبي كيث وفاتها بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر ناهز 86 عاماً، في منزلها بمقاطعة ساري.اضافة اعلان


واشتهرت الراحلة بدور مارغو ليدبيتر في مسلسل The Good Life، وبشخصية أودري فوربس-هاميلتون في مسلسل To the Manor Born، وهما من أبرز أعمالها التلفزيونية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تفقد الرئيس التنفيذي لشركة مياه الأردن مياهنا المهندس محمد الخرابشة يرافقه مساعد الرئيس التنفيذي للبلقاء المهندس طعمة طاشمان ومدير مياه عين الباشا المهندس عيد السمردلي سير العمل في حفر بئر جديد لتأمي

أخبار محلية المياه: حفر بئر جديد في عين الباشا لتعزيز التزويد المائي

جانب من الافتتاح

أخبار محلية وزيرة التنمية تفتتح وحدة التدخل المبكر للأطفال في لواء الشوبك

البنك الأهلي الأردني يعلن استكمال تخصيص أول سند استدامة مُصدر محليًا ويستعرض الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمشاريع المموّلة

أخبار الشركات البنك الأهلي الأردني يعلن استكمال تخصيص أول سند استدامة مُصدر محليًا ويستعرض الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمشاريع المموّلة

القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية هبوط اضطراري لإحدى طائرات سلاح الجو الملكي

علما الولايات المتحدة وإيران

عربي ودولي اجتماعات مرتقبة بين واشنطن وطهران في قطر

غزة

فلسطين 8 شهداء و26 إصابة في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية

دائرة المكتبة الوطنية

أخبار محلية بدء فعاليات النادي الصيفي للأطفال في المكتبة الوطنية

جانب من مباراة المغرب ضد هولندا

كأس العالم مدرب هولندا: لم نكن خائفين من المغرب ولا أفكر في الاستقالة الآن



 
 






الأكثر مشاهدة

 