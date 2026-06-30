رحيل نجمة عالمية بعد صراع مع المرض

10:18 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت عائلة الممثلة البريطانية بينيلوبي كيث وفاتها بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر ناهز 86 عاماً، في منزلها بمقاطعة ساري. اضافة اعلان





واشتهرت الراحلة بدور مارغو ليدبيتر في مسلسل The Good Life، وبشخصية أودري فوربس-هاميلتون في مسلسل To the Manor Born، وهما من أبرز أعمالها التلفزيونية.





