رحيل نجمة عالمية بعد صراع مع المرض

واشتهرت الراحلة بدور مارغو ليدبيتر في مسلسل The Good Life، وبشخصية أودري فوربس-هاميلتون في مسلسل To the Manor Born، وهما من أبرز أعمالها التلفزيونية.
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