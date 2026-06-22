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رحيل والد إعلامي شهير يشعل التواصل الإجتماعي

لهاحا
تفاعل كبير مع وفاة والد وليد الفراج
 
الإثنين، 22-06-2026 03:22 م

الوكيل الإخباري-   أعلن الإعلامي الرياضي السعودي وليد الفراج وفاة والده الشيخ محمد سعد الفراج، في خبر أثار موجة واسعة من الحزن والتعاطف في الأوساط الإعلامية والرياضية بالمملكة.

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وكشف الفراج عبر حسابه على منصة "إكس" تفاصيل الصلاة والدفن والعزاء في مدينة الدمام، حيث أُقيمت صلاة الجنازة ودُفن الفقيد في مقبرة الدمام.


وشهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلاً كبيراً مع الخبر، إذ انهالت رسائل التعزية من إعلاميين ورياضيين ومتابعين، الذين أعربوا عن مواساتهم للفراج وعائلته في مصابهم الأليم.

 
 


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