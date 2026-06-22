رحيل والد إعلامي شهير يشعل التواصل الإجتماعي

الوكيل الإخباري- أعلن الإعلامي الرياضي السعودي وليد الفراج وفاة والده الشيخ محمد سعد الفراج، في خبر أثار موجة واسعة من الحزن والتعاطف في الأوساط الإعلامية والرياضية بالمملكة.

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وكشف الفراج عبر حسابه على منصة "إكس" تفاصيل الصلاة والدفن والعزاء في مدينة الدمام، حيث أُقيمت صلاة الجنازة ودُفن الفقيد في مقبرة الدمام.