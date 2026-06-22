رحيل والد إعلامي شهير يشعل التواصل الإجتماعي

وكشف الفراج عبر حسابه على منصة "إكس" تفاصيل الصلاة والدفن والعزاء في مدينة الدمام، حيث أُقيمت صلاة الجنازة ودُفن الفقيد في مقبرة الدمام.
وشهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلاً كبيراً مع الخبر، إذ انهالت رسائل التعزية من إعلاميين ورياضيين ومتابعين، الذين أعربوا عن مواساتهم للفراج وعائلته في مصابهم الأليم.
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