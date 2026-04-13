ردود فعل عنيفة طالت جاستن بيبر.. هذا ما حصل معه على المسرح

وقدم نجم البوب، البالغ 32 عامًا، عرضه ليلة السبت 11 نيسان، من خلال مجموعة مختصرة مزج فيها بين أعماله الجديدة وبعض أغانيه القديمة، في أول ظهور له كفنان رئيسي في المهرجان، بعد مشاركات سابقة كضيف إلى جانب عدد من الفنانين.
وخلال العرض، ظهر بيبر جالسًا مع جهاز كمبيوتر محمول، فيما عرض مقاطع من أغانيه المصوّرة وأعماله السابقة، وحثّ الجمهور على التفاعل والمشاركة.
وأثار هذا الأسلوب ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر بعض المتابعين أن العرض لا يوازي حجم الترقب ولا المقابل المالي الذي قيل إنه بلغ 10 ملايين دولار.
وكتب أحد المعلقين أن بيبر "احتال على كوتشيلا" عبر تشغيل أغانٍ من يوتيوب، فيما وصف آخر ما قدمه بأنه "واحد من أكثر العروض كسلًا على الإطلاق".
كما قارن بعض المتابعين بين عرضه وأداء Sabrina Carpenter في الليلة الافتتاحية للمهرجان، معتبرين أن الفارق في الإنتاج والحضور كان واضحًا.
