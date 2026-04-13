الإثنين 2026-04-13 02:05 م

ردود فعل عنيفة طالت جاستن بيبر.. هذا ما حصل معه على المسرح

الإثنين، 13-04-2026 11:16 ص
الوكيل الإخباري-   يواجه Justin Bieber موجة انتقادات واسعة بعد حفله الرئيسي في Coachella Valley Music and Arts Festival، بعدما وصف عدد من المتابعين أداءه بأنه "كسول" وبعيد عن التوقعات.اضافة اعلان


وقدم نجم البوب، البالغ 32 عامًا، عرضه ليلة السبت 11 نيسان، من خلال مجموعة مختصرة مزج فيها بين أعماله الجديدة وبعض أغانيه القديمة، في أول ظهور له كفنان رئيسي في المهرجان، بعد مشاركات سابقة كضيف إلى جانب عدد من الفنانين.

وخلال العرض، ظهر بيبر جالسًا مع جهاز كمبيوتر محمول، فيما عرض مقاطع من أغانيه المصوّرة وأعماله السابقة، وحثّ الجمهور على التفاعل والمشاركة.

وأثار هذا الأسلوب ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر بعض المتابعين أن العرض لا يوازي حجم الترقب ولا المقابل المالي الذي قيل إنه بلغ 10 ملايين دولار.

وكتب أحد المعلقين أن بيبر "احتال على كوتشيلا" عبر تشغيل أغانٍ من يوتيوب، فيما وصف آخر ما قدمه بأنه "واحد من أكثر العروض كسلًا على الإطلاق".

كما قارن بعض المتابعين بين عرضه وأداء Sabrina Carpenter في الليلة الافتتاحية للمهرجان، معتبرين أن الفارق في الإنتاج والحضور كان واضحًا.
 
 


المرأة والجمال أبرز فراشي المكياج التي لا غنى عنها في حقيبتكِ

المرأة والجمال القبعات الكبيرة في تنسيقات ربيع 2026

مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة البقور

منذ زمن الفراعنة.. ما هو سرّ الهوس المصري بأكلة الفسيخ؟

وزير الخارجية ونظيره القطري يبحثان فرص التهدئة بعد المفاوضات الأميركية الإيرانية

و

أخبار محلية الحكومة: على كل أردني بلغ 18 عاما أن يصرح عن عنوانه

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

كيف يؤثر الإفراط في الحلويات على القلق؟

