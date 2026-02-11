الأربعاء 2026-02-11 01:06 م

رد رسمي على شائعة وفاة حياة الفهد

حياة الفهد
حياة الفهد
 
الوكيل الإخباري-   نفى الممثل القانوني للفنانة الكويتية حياة الفهد، خالد الراشد، جميع الأنباء المتداولة بشأن وفاتها، مؤكدًا أنها لا تزال تتلقى الرعاية الطبية في وحدة العناية المركزة.اضافة اعلان


نفي وفاة الفنانة حياة الفهد

وأوضح الراشد أن الحالة الصحية للفنانة لم تشهد أي تغيّر يُذكر، مشيرًا إلى أن أي مستجدات سيتم الإعلان عنها رسميًا عبر حساب مؤسسة الفهد على منصة «إنستغرام» أو من خلال الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني والمسرحي.

ووجّه ممثل الفنانة رسالة إلى الجمهور دعا فيها إلى اعتماد المصادر الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات المغلوطة المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تعليقات الجمهور ودعوات بالشفاء

تفاعل الجمهور على نطاق واسع مع البيان الرسمي، حيث عبّر كثيرون عن تعاطفهم ودعواتهم بالشفاء للفنانة، معتبرين أن حياة الفهد تُعدّ رمزًا من رموز الفن الخليجي والكويتي. وكتب أحد المغردين: «الحمد لله الذي طمأننا.. حياة الفهد ليست مجرد فنانة، بل هي قطعة من تاريخنا».

تطورات الحالة الصحية للفنانة حياة الفهد

وكانت ابنة حياة الفهد قد أكدت في تصريحات إعلامية أن والدتها تمر بمرحلة صحية صعبة بعد تعرضها لعدة جلطات دماغية متزامنة، ما أدى إلى تدهور في قدراتها الجسدية والعصبية والنطقية، وسط متابعة طبية دقيقة، وحالة توصف بأنها مستقرة نسبيًا.

وأشار مقرّبون إلى أن العائلة قررت استكمال علاجها داخل الكويت، بعد عدم تحقيق نتائج ملموسة من العلاج في الخارج، مع توفير رعاية طبية مكثفة ودعم نفسي وأسري متواصل.
 
 


