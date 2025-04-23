رد صادم من محمد رمضان حول أزمة ملابسه المثيرة للجدل

وأوضح رمضان أن التصميم كان من إبداع فريدة تمرازا، وسخر قائلًا: "ربما لم تجد ما يكفي من الجنيه المصري لصنع الجزء العلوي". وأضاف أنه فضّل التركيز على تمثيل مصر في مهرجان عالمي بدلًا من الرد المبكر على الجدل، مؤكدًا فخره برفع اسم بلاده في أهم مسارح العالم.
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