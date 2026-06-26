رد فعل عادل إمام على أول فوز لمصر في كأس العالم

وقال محمد عادل إمام في تصريحات إعلامية على هامش احتفاله بعرض فيلم "صقر وكناريا"، إنّ عادل إمام فخور وسعيد جدا بأداء منتخب مصر تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، مؤكداً أن الجماهير في مصر والوطن العربي تقف بقوة خلف المنتخب لدعمه بعد أول فوز تاريخي في المونديال.
وحرص محمد عادل إمام على طمأنة الجمهور، بشأن الحالة الصحية للزعيم عادل إمام، لاسيما في ظل غيابه الممتد منذ نحو 6 أعوام عن الأضواء بشكلٍ عام، مؤكداً أنه يتمتع بصحة جيدة و"زي الفل" وبيتفرج عادي جدا على كل الماتشات بحماس كبير، ويقضي وقته حالياً في الاستمتاع بحياته رفقة أحفاده؛ ولا صحة لأي شائعات يتم تداولها من آنٍ لآخر على منصات التواصل الاجتماعي.
وجاءت هذه التصريحات الحصرية بالتزامن مع اشتعال منافسة موسم الصيف السينمائي، حيث يتألق محمد إمام بفيلمه الجديد "صقر وكناريا"، الذي يجمعه بالنجم شيكو في توليفة تمزج بين الكوميديا والأكشن والتشويق.
ولفت العرض الخاص للفيلم الأنظار بشدة بعدما شهد ظهوراً عائلياً نادراً لعائلة عادل إمام بالكامل، حيث تواجد المخرج رامي إمام، وزوجة محمد إمام وأبناؤه، وعدد من أحفاد الزعيم، في مشهد حظي بتفاعل واسع وجارف على منصات التواصل الاجتماعي، واعتبره الجمهور رسالة جديدة تؤكد قوة وتماسك أشهر عائلة فنية في تاريخ مصر والعالم العربي.
-
أخبار متعلقة
-
إيقاف فنانة مصرية عن الغناء يثير الجدل
-
لحظات صادمة على المسرح بعد توقّف مفاجئ لحفل نجم عالمي - فيديو
-
كارولينا دي أوليفيرا تخضع لجراحة ناجحة وتطمئن جمهورها
-
الشهرة جزء من حياتي وليست كل شيء… هكذا ترى نسرين طافش حياتها - فيديو
-
معتصم النهار يعلّق على نحافة وائل كفوري
-
لمى قيس تحصد لقب "ذا فويس كيدز 2026" - فيديو
-
مذيعة MTV كريستينا نخلة تتلقى عرض زواج مفاجئاً - فيديو
-
وفاة أحد أبرز النقاد العرب