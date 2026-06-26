رد فعل عادل إمام على أول فوز لمصر في كأس العالم

الوكيل الإخباري- كشف الفنان محمد عادل إمام، عن متابعة والده عادل إمام، لمباريات منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدا أن "الزعيم" سعيد وفخور بأداء المنتخب في مباراتي بلجيكا ونيوزيلندا.



وقال محمد عادل إمام في تصريحات إعلامية على هامش احتفاله بعرض فيلم "صقر وكناريا"، إنّ عادل إمام فخور وسعيد جدا بأداء منتخب مصر تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، مؤكداً أن الجماهير في مصر والوطن العربي تقف بقوة خلف المنتخب لدعمه بعد أول فوز تاريخي في المونديال.

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وحرص محمد عادل إمام على طمأنة الجمهور، بشأن الحالة الصحية للزعيم عادل إمام، لاسيما في ظل غيابه الممتد منذ نحو 6 أعوام عن الأضواء بشكلٍ عام، مؤكداً أنه يتمتع بصحة جيدة و"زي الفل" وبيتفرج عادي جدا على كل الماتشات بحماس كبير، ويقضي وقته حالياً في الاستمتاع بحياته رفقة أحفاده؛ ولا صحة لأي شائعات يتم تداولها من آنٍ لآخر على منصات التواصل الاجتماعي.



وجاءت هذه التصريحات الحصرية بالتزامن مع اشتعال منافسة موسم الصيف السينمائي، حيث يتألق محمد إمام بفيلمه الجديد "صقر وكناريا"، الذي يجمعه بالنجم شيكو في توليفة تمزج بين الكوميديا والأكشن والتشويق.