الثلاثاء 2026-06-23 04:33 م

رسائل غامضة تربك التحقيق في اختفاء والدة مذيعة أميركية

يثب
سافانا غوثري و والدتها
 
الثلاثاء، 23-06-2026 12:57 م

الوكيل الإخباري-   أفادت شبكتا "سي إن إن" و"إن بي سي نيوز" بوجود رسالة تزعم أن والدة مقدمة البرامج الأميركية سافانا غوثري، المفقودة منذ أشهر، قد تُوفِّيت.

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وفي هذا السياق، قالت مصادر مطلعة إن الرسالة أُرسلت قبل عدة أشهر بعد رسالة ابتزاز سابقة تضمنت طلب فدية، ويعتقد المحققون أن الرسالتين صدرتا عن الخاطفين.


وأفادت الرسالة الثانية، التي أُرسلت إلى وسائل إعلام أميركية في شباط الماضي، بأن نانسي غوثري (84 عاماً) توفيت بعد وقت قصير من اختطافها، بحسب مصادر في أجهزة إنفاذ القانون، مشيرة إلى أن الخاطفين لم يكونوا ينوون قتلها.


رسالة غامضة.. ما مصير والدة المذيعة سافانا غوثري؟

 
 


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