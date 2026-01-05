الإثنين 2026-01-05 02:33 م

رسائل غامضة وصور عائلية.. الحقيقة الكاملة لعودة تامر حسني وبسمة بوسيل

بسمة بوسيل و تامر حسني
الوكيل الإخباري-   عاد الفنان المصري تامر حسني وطليقته الفنانة المغربية بسمة بوسيل إلى صدارة الترند، بعد ظهورهما معًا في صور عائلية دافئة خلال احتفالهما برأس السنة الجديدة، ما أثار تساؤلات حول إمكانية عودتهما بعد انفصالهما في أبريل 2023.

وشاركت بسمة عبر «إنستغرام» صورًا جمعتها بتامر وأبنائهما، عكست أجواءً من الانسجام، قبل أن تنشر صورة أخرى علّقت عليها بعبارة لافتة، أعاد تامر نشرها مع تعليق اعتبره الجمهور غزلاً واضحًا بها.


وتحدثت تقارير إعلامية عن تحسن ملحوظ في العلاقة بين الطرفين خلال الفترة الماضية، بدعم من الأصدقاء والأقارب، مع حضورهما المشترك للعديد من المناسبات، ما عزز التكهنات بقرب إعلان عودتهما رسميًا.


يُذكر أن بسمة بوسيل كانت قد أعلنت انفصالها عن تامر حسني في 27 أبريل 2023، مؤكدة استمرار الاحترام والمودة بينهما.

 

