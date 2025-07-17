الخميس 2025-07-17 12:50 م
 

رسائل مؤثرة ودعوات للسلام.. نجوم الفن يعبّرون عن تضامنهم مع السويداء

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نجوم الفن في سوريا
 
الخميس، 17-07-2025 12:30 م

الوكيل الإخباري-    أثار التوتر الأمني المتصاعد في محافظة السويداء جنوب سوريا تفاعلًا واسعًا بين عدد من نجوم الفن السوريين، الذين عبّروا عبر منصات التواصل الاجتماعي عن قلقهم وحزنهم، داعين إلى التهدئة وحقن الدماء.

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الفنانة سلاف فواخرجي نشرت صورة بخلفية سوداء عبر "ستوري" على إنستغرام كتبت عليها: "الله يحمي سوريا وأهلها، متل ما كانت ورح تبقى عزيزة".


أما مكسيم خليل، فعبّر عن حزنه العميق قائلاً: "حين يعلو صوت الرصاص، كيف لصوت العقل أن يُسمع؟... إن لم نصنع المحبة الصادقة، فلن نصنع وطناً لكل السوريين"، داعيًا إلى الحوار والتفاهم لبناء الثقة.


محمود نصر اكتفى بدعاء قصير: "اللهم إني استودعتك السويداء وأهلها".


فيما عبّرت شكران مرتجى عن قلقها الشديد برسالة مؤثرة: "ادعوا لسوريا وأهلها.. أمانة"، أرفقتها بصورة كتب عليها "السويداء" مع رموز تعبيرية تدل على الألم والانكسار.


وشاركت كندة علوش اقتباسًا للكاتبة هنادي زحلوط جاء فيه: "من يتضامن فقط وفقاً لهوية الضحية وهوية القاتل، لا يُعوّل عليه... الضمائر الحيّة وحدها تبني الأوطان".

 

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