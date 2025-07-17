رسائل مؤثرة ودعوات للسلام.. نجوم الفن يعبّرون عن تضامنهم مع السويداء

الفنانة سلاف فواخرجي نشرت صورة بخلفية سوداء عبر "ستوري" على إنستغرام كتبت عليها: "الله يحمي سوريا وأهلها، متل ما كانت ورح تبقى عزيزة".
أما مكسيم خليل، فعبّر عن حزنه العميق قائلاً: "حين يعلو صوت الرصاص، كيف لصوت العقل أن يُسمع؟... إن لم نصنع المحبة الصادقة، فلن نصنع وطناً لكل السوريين"، داعيًا إلى الحوار والتفاهم لبناء الثقة.
محمود نصر اكتفى بدعاء قصير: "اللهم إني استودعتك السويداء وأهلها".
فيما عبّرت شكران مرتجى عن قلقها الشديد برسالة مؤثرة: "ادعوا لسوريا وأهلها.. أمانة"، أرفقتها بصورة كتب عليها "السويداء" مع رموز تعبيرية تدل على الألم والانكسار.
وشاركت كندة علوش اقتباسًا للكاتبة هنادي زحلوط جاء فيه: "من يتضامن فقط وفقاً لهوية الضحية وهوية القاتل، لا يُعوّل عليه... الضمائر الحيّة وحدها تبني الأوطان".
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