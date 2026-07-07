رسالة فخر من حسن الرداد.. إشادة بصلاح وحسام حسن قبل المواجهة الحاسمة

11:31 ص

الوكيل الإخباري- أعرب الفنان المصري حسن الرداد عن فخره بما حققه منتخب مصر في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الجيل الحالي صنع إنجازًا تاريخيًا للكرة المصرية. اضافة اعلان





ودافع الرداد عن المدير الفني حسام حسن، مشيدًا بدوره في قيادة المنتخب، وانتقد الانتقادات الموجهة إليه، معتبرًا أن الفريق كان يحتاج إلى مدرب قادر على استثمار إمكاناته.



كما أشاد بقائد المنتخب محمد صلاح، واصفًا إياه بأحد أفضل لاعبي العالم وأعظم لاعبي مصر، مشيرًا إلى دوره القيادي خلال البطولة.



وتتجه الأنظار إلى مواجهة مصر والأرجنتين في دور الـ16 من البطولة، مساء الثلاثاء 7 يوليو، على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية.





