رسالة مؤثرة لـ "ريهام حجاج" بعد أدائها مناسك الحج.. ماذا قالت؟ صورة

تعليق ريهام حجاج على أدائها فريضة الحج
شاركت الفنانة ريهام حجاج، صورة لها مع زوجها أثناء أدائهم فريضة الحج، عبر صفحتها الشخصية على موقع انستجرام، وعبرت عن شعورها بأداء فريضة الحج للمرة الأولى في حياتها، لتؤكد أنها من أفضل الرحلات التي قامت بها من قبل.
واستطاعت ريهام حجاج، أن توصل شعورها بفرحتها بأداء فريضة الحج، معلقة: "سافرت بلاد مختلفة و رحت و جيت و عملت عمرات كتير الحمد لله، بس أحلى وأنقى وأجمل وأعظم من الحج مافيش".
ريهام حجاج وزوجها يؤديان فريضة الحج
ووصفت ريهام حجاج، رحلة الحج، بأنها مغذية للقلب والروح والعقل، قائلة: "رحلة تغذي الروح وتغسل القلب وتهذب النفس"، وتمنت للجميع أن يرزقهم الله أداء فريضة الحج، معلقة: "ربنا يكتبها لكل حد نفسه يروح ويكتبهالي تاني وتالت وعاشر يا رب".
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