رسالة مؤثرة من تامر حسني إلى مي عزّ الدين

الوكيل الإخباري- وجّه الفنان تامر حسني رسالة مؤثرة إلى الفنانة مي عز الدين، بعد حديثها عن دعمه لها خلال فترة مرضها ووفاة والدتها.





وكتب تامر حسني عبر حسابه على "إنستغرام" أن مي عز الدين تعرف مكانتها الكبيرة لديه، وكذلك مكانة والدتها الراحلة، مشيراً إلى أن سنوات طويلة من الصداقة والأخوة والنجاحات تجمع بينهما.



وأضاف أن مي بالنسبة إليه "أخت" عزيزة وقريبة جداً، كما أشاد بزوجها تيمور، واصفاً إياه بأنه من أكثر الأشخاص دعماً ووفاءً، مؤكداً أنه اطمأن عليها بعد التعرف إليه.



وكانت مي عز الدين قد تحدثت خلال ظهورها في برنامج صاحبة السعادة عن مواقف إنسانية جمعتها بتامر حسني، مؤكدة أنه كان إلى جانبها خلال أصعب الفترات التي مرت بها.



وقالت إن تامر لم يكتفِ بالدعم المعنوي، بل تولى إجراءات جنازة والدتها في وقت لم تكن قادرة فيه على القيام بأي ترتيبات، كما حرص على زيارتها في المستشفى خلال فترة مرضها ومتابعة حالتها باستمرار.



وأشارت إلى أن المواقف الصعبة تكشف حقيقة العلاقات، مؤكدة أن ما فعله تامر حسني معها كان نابعاً من المحبة والوفاء، وسيبقى من المواقف التي لا تنساها.









