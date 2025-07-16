رشا شربتجي ترد على أنباء تقديم مسلسل عن الرئيس السوري أحمد الشرع

ونفت المخرجة شربتجي في بيان نشرته على خاصية الستوري عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام"، تلك الأنباء، التي جرى تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا.
وقالت المخرجة شربتجي في بيانها: "انتشرت في الآونة الأخيرة على بعض منصات التواصل الاجتماعي أخبار تفيد بأني أعمل على تحضير مسلسلًا دراميًا يتناول قصة حياة الرئيس أحمد الشرع، وأود أن أوضح أن هذا الخبر غير صحيح".
وأشارت المخرجة السورية إلى أنه "لم يتم البدء في أي مشروع من هذا النوع في الوقت الحالي، لكن هذا لا يعني استبعاد إمكانية تناول موضوعات مُشابهة مستقبلًا".
إرم
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