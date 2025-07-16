الأربعاء 2025-07-16 06:47 ص
 

رشا شربتجي ترد على أنباء تقديم مسلسل عن الرئيس السوري أحمد الشرع

المخرجة السورية رشا شربتجي
المخرجة السورية رشا شربتجي
 
الأربعاء، 16-07-2025 06:32 ص
الوكيل الإخباري-   ردت المخرجة السورية رشا شربتجي على أنباء جرى تداولها مؤخرًا، بشأن استعدادها لتقديم مسلسل درامي يروي قصة حياة الرئيس السوري أحمد الشرع.اضافة اعلان


ونفت المخرجة شربتجي في بيان نشرته على خاصية الستوري عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام"، تلك الأنباء، التي جرى تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا.

وقالت المخرجة شربتجي في بيانها: "انتشرت في الآونة الأخيرة على بعض منصات التواصل الاجتماعي أخبار تفيد بأني أعمل على تحضير مسلسلًا دراميًا يتناول قصة حياة الرئيس أحمد الشرع، وأود أن أوضح أن هذا الخبر غير صحيح".

وأشارت المخرجة السورية إلى أنه "لم يتم البدء في أي مشروع من هذا النوع في الوقت الحالي، لكن هذا لا يعني استبعاد إمكانية تناول موضوعات مُشابهة مستقبلًا".

إرم
 
 
gnews

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