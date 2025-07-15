رشا شربتجي تكشف عن عدم قدرتها على الإنجاب... ورد مؤثر من زوجها

وأضافت رشا:
"أنا عقلانية، وإذا رغب بالإنجاب لاحقًا فله الحق، وأنا ممكن أتبنّى".
وفي سياق مختلف، ردّت على تصريحات الفنان عبد المنعم عمايري التي قال فيها إنها "ليست مرجعًا بالإخراج"، مؤكدة احترامها له بقولها:
"عمايري ذو قلب طيب، ولا يمكن أن أستبعده من أعمالي".
كما تحدّثت عن علاقتها بوالدها الراحل، المخرج هشام شربتجي، مؤكدة أن فترة الجفاء بينهما شكّلت دافعًا لها، وقالت:
"كل همّي كان أثبت أني رشا هشام شربتجي، ولست نسخة عنه".
حديث صادق وإنساني من واحدة من أبرز صناع الدراما السورية.
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