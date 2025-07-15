رشا شربتجي تكشف عن عدم قدرتها على الإنجاب... ورد مؤثر من زوجها

الوكيل الإخباري- في حوار صريح عبر بودكاست "كلمة"، كشفت المخرجة السورية رشا شربتجي عن جانب شخصي من حياتها، معلنة أنها لا تستطيع الإنجاب، مشيرة إلى أنها تحدثت في الأمر بوضوح مع زوجها إبراهيم الشيخ، الذي عبّر عن دعمه الكامل لها قائلاً: "أحبك أكثر من أي طفل".

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وأضافت رشا:

"أنا عقلانية، وإذا رغب بالإنجاب لاحقًا فله الحق، وأنا ممكن أتبنّى".

وفي سياق مختلف، ردّت على تصريحات الفنان عبد المنعم عمايري التي قال فيها إنها "ليست مرجعًا بالإخراج"، مؤكدة احترامها له بقولها:

"عمايري ذو قلب طيب، ولا يمكن أن أستبعده من أعمالي".



كما تحدّثت عن علاقتها بوالدها الراحل، المخرج هشام شربتجي، مؤكدة أن فترة الجفاء بينهما شكّلت دافعًا لها، وقالت:

"كل همّي كان أثبت أني رشا هشام شربتجي، ولست نسخة عنه".



حديث صادق وإنساني من واحدة من أبرز صناع الدراما السورية.