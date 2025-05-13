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رغم الانفصال... كميل أبي خليل يفاجئ الجمهور بتصرفه مع عاصي الحلاني - فيديو

للاالا
كميل أبي خليل و ماريتا الحلاني
 
الثلاثاء، 13-05-2025 11:01 ص

الوكيل الإخباري-  شارك الفنان عاصي الحلاني مقطعًا من أغنيته الجديدة "الحق علينا" عبر حسابه على إنستغرام، ولاحظ المتابعون تفاعل المنتج كميل أبي خليل مع الفيديو بوضع "إعجاب"، رغم انفصاله مؤخراً عن ابنته الفنانة ماريتا الحلاني.

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هذا التفاعل أُعتبر دليلاً على استمرار العلاقة الطيبة بين عائلة الحلاني وكميل، رغم الأخبار التي ضجّت بها مواقع التواصل قبل أسابيع حول انفصاله عن ماريتا، والتي لم يُفصح الطرفان عن أسبابها حتى الآن.

 

 

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لبنان 24

 
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