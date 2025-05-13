رغم الانفصال... كميل أبي خليل يفاجئ الجمهور بتصرفه مع عاصي الحلاني - فيديو

هذا التفاعل أُعتبر دليلاً على استمرار العلاقة الطيبة بين عائلة الحلاني وكميل، رغم الأخبار التي ضجّت بها مواقع التواصل قبل أسابيع حول انفصاله عن ماريتا، والتي لم يُفصح الطرفان عن أسبابها حتى الآن.
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