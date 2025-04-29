الثلاثاء 2025-04-29 02:02 م
 

رغم حضور نجوم.. لهذا لم يشارك عادل إمام بحفل زفاف ابنة شقيقه

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عادل امام
 
الثلاثاء، 29-04-2025 12:32 م

الوكيل الإخباري-   أثار غياب الفنان الكبير عادل إمام عن حفل زفاف ابنة شقيقه عصام إمام، الذي أُقيم مساء السبت الماضي، تساؤلات واسعة حول حالته الصحية، خاصة في ظل العلاقة القوية التي تجمعه بعصام، والذي تولى سابقًا إنتاج عدد من أعماله الفنية.

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ورغم تأكيدات متكررة من أفراد أسرته، ومنهم نجله المخرج رامي إمام، بأن "الزعيم" بصحة جيدة ويستمتع بحياته في عزلة اختيارية بعيدًا عن الأضواء، كشفت مصادر خاصة لموقع "العربية.نت" أن السبب الحقيقي وراء غيابه هو تدهور حالته الصحية وصعوبة خروجه من المنزل، بناءً على تعليمات الأطباء.


وأوضح المصدر أن إمام لم يعد يستقبل أصدقاءه كالمعتاد، ولم يزر مكتبه في المهندسين منذ فترة طويلة، بينما تحرص عائلته على إبقاء تفاصيل وضعه الصحي بعيدًا عن الإعلام، تجنبًا لإثارة قلق جمهوره.
وكان آخر ظهور فني لعادل إمام في مسلسل "فالنتينو"، الذي عُرض في رمضان 2020، ومنذ ذلك الوقت ابتعد عن التمثيل دون إعلان رسمي عن الاعتزال.

 

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