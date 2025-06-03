الثلاثاء 2025-06-03 01:51 م
 

رغم شطبها من النقابة.. سلاف فواخرجي تتألق في تكريم فني بمصر (صور)

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سلاف فواخرجي
 
الثلاثاء، 03-06-2025 12:12 م

الوكيل الإخباري-  تم تكريم الفنانة السورية سلاف فواخرجي والفنان أحمد شاكر عبداللطيف عن دوريهما في مسلسل أسمهان (2008)، وذلك خلال احتفالية إزاحة الستار عن تمثال أسمهان في حديقة دار الأوبرا المصرية، إلى جانب تمثال فريد الأطرش.

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ونشرت فواخرجي صورًا من الحدث عبر حسابها على إنستغرام، معبّرة عن امتنانها لهذا التكريم الذي يأتي بعد سنوات من تقديم العمل، مشيدة بمبادرة جمعية محبي فريد الأطرش.


وقد لاقى ظهورها بالتكريم تفاعلًا لافتًا، خاصة في ظل الجدل الأخير حول شطبها من نقابة الفنانين السوريين بسبب مواقفها السياسية.

 

 

لبنان 24

 
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