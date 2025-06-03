رغم شطبها من النقابة.. سلاف فواخرجي تتألق في تكريم فني بمصر (صور)

ونشرت فواخرجي صورًا من الحدث عبر حسابها على إنستغرام، معبّرة عن امتنانها لهذا التكريم الذي يأتي بعد سنوات من تقديم العمل، مشيدة بمبادرة جمعية محبي فريد الأطرش.
وقد لاقى ظهورها بالتكريم تفاعلًا لافتًا، خاصة في ظل الجدل الأخير حول شطبها من نقابة الفنانين السوريين بسبب مواقفها السياسية.
-
أخبار متعلقة
-
شاهدوا ماذا حصل مع هيفاء وهبي خلال حفل في ألمانيا (فيديو)
-
للمرة الأولى كارلا حداد تكشف أسباب انفصالها عن طوني أبو جودة - فيديو
-
أدلة تقلب الموازين.. تطور جديد في قضية محاكمة سعد لمجرد
-
وفاة "سيدة المسرح العربي" سميحة أيوب عن 93 عاما
-
وفاة الممثل الأميركي ديفين هارجيس عن 41 عامًا بعد صراع مع السرطان
-
الموت يفجع الفنانة دوجا حجازي
-
نتفليكس تكشف عن موعد عرض الموسم الثالث والأخير من "لعبة الحبار"
-
بسبب منشور على فيسبوك.. أسرة محمد الموجي تلاحق فناناً تركياً بتهمة السرقة!