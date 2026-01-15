رغم نفيه.. التحقيقات في قضية مخدرات تكشف ورود اسم حسام حبيب!

وخلال جلسات النيابة، أفاد متهمان بأنهما تعرفا إلى بعضهما داخل منزل حسام حبيب، مشيرين إلى أن الفنان كان يشتري المواد المخدرة من المتهم الثاني، وأحيانًا كان السائق الخاص له يتولى دفع ثمنها.
وأوضح المتهم الثاني أنه يبيع المخدرات لزبائن يعرفهم مسبقًا، ومن بينهم المتهم الأول وحسام حبيب، فيما أشار إلى أن حسام حبيب اشترى المواد المخدرة منه نحو سبع مرات كحد أقصى، بينما اشترى المتهم الأول عدة مرات لا تتجاوز الأربع.
من جانبه، ذكر المتهم الأول أنه تعرّف على المتهم الثاني قبل ثلاث سنوات في أحد فنادق القاهرة، حيث كان يشتري منه مخدر «الكوكايين»، قبل أن تتوقف العلاقة ويعاود الشراء مجددًا داخل منزل حسام حبيب أثناء تحضير الأخير لعمل غنائي جديد.
-
أخبار متعلقة
-
إلزام أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه أجر خادمة للفنانة زينة
-
"شيرين بخير وتحضر لمفاجأة".. حقيقة منشورات منسوبة لابنتها عن حالتها الصحية
-
لقاء العمالقة.. عبدالله الرويشد يفاجئ محمد عبده خلال بروفات حفل الكويت - فيديو
-
في رمضان 2026.. الإعلامي جورج قرداحي عائد!
-
بعد أخبار تدهور حالتها الصحية.. شيرين عبد الوهاب تخرج عن صمتها وهذا ما قالته
-
من بين مئات الأغاني.. هل خصت فيروز ابنها الراحل هلي بإحدى روائعها؟
-
في الأول من آب.. مواجهة نارية بين عمرو دياب ووائل كفوري في بيروت!
-
نجمة "العشق الممنوع".. بيرين سات تغرّد خارج الدراما وتطلق أولى أغنياتها - فيديو