رغم نفيه.. التحقيقات في قضية مخدرات تكشف ورود اسم حسام حبيب!

الوكيل الإخباري- كشفت أوراق التحقيقات في إحدى قضايا المخدرات التي تنظرها السلطات المصرية، عن ورود اسم الفنان حسام حبيب في سياق اتهامات تتعلق بتعاطي المواد المخدرة، على الرغم من نفيه القاطع لهذه المزاعم.

وخلال جلسات النيابة، أفاد متهمان بأنهما تعرفا إلى بعضهما داخل منزل حسام حبيب، مشيرين إلى أن الفنان كان يشتري المواد المخدرة من المتهم الثاني، وأحيانًا كان السائق الخاص له يتولى دفع ثمنها.



وأوضح المتهم الثاني أنه يبيع المخدرات لزبائن يعرفهم مسبقًا، ومن بينهم المتهم الأول وحسام حبيب، فيما أشار إلى أن حسام حبيب اشترى المواد المخدرة منه نحو سبع مرات كحد أقصى، بينما اشترى المتهم الأول عدة مرات لا تتجاوز الأربع.



من جانبه، ذكر المتهم الأول أنه تعرّف على المتهم الثاني قبل ثلاث سنوات في أحد فنادق القاهرة، حيث كان يشتري منه مخدر «الكوكايين»، قبل أن تتوقف العلاقة ويعاود الشراء مجددًا داخل منزل حسام حبيب أثناء تحضير الأخير لعمل غنائي جديد.