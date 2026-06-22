رقصة عفوية تجمع باسل خياط وزوجته - فيديو

الوكيل الإخباري- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للممثل باسل خياط وهو يرقص برفقة زوجته ناهد زيدان خلال احتفال بعيد ميلاد أحد الأصدقاء في لبنان.

اضافة اعلان