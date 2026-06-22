رقصة عفوية تجمع باسل خياط وزوجته - فيديو

وأظهر الفيديو أجواءً عفوية ورومانسية بين الزوجين، ما أثار تفاعلاً واسعًا بين المتابعين الذين أشادوا بعفويتهما وانسجامهما، وتناقلوا المقطع على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.
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