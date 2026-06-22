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رقصة عفوية تجمع باسل خياط وزوجته - فيديو

ثق
باسل خياط وزوجته ناهد زيدان
 
الإثنين، 22-06-2026 11:12 ص

الوكيل الإخباري-   تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للممثل باسل خياط وهو يرقص برفقة زوجته ناهد زيدان خلال احتفال بعيد ميلاد أحد الأصدقاء في لبنان.

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وأظهر الفيديو أجواءً عفوية ورومانسية بين الزوجين، ما أثار تفاعلاً واسعًا بين المتابعين الذين أشادوا بعفويتهما وانسجامهما، وتناقلوا المقطع على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

 

 

 

 
 


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