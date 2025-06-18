رقص "الدبكة".. نجم أميركي يحتفل بضرب ايران لإسرائيل شاهدوا الفيديو

الوكيل الإخباري- نشر الممثل الأمريكي جاكوب بيرغر، المعروف بمواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية وانتقاداته الحادة لإسرائيل، مقطع فيديو ساخرًا عبر حسابه على "تيك توك"، يوثّق فيه رد فعله على القصف الإيراني الذي استهدف إسرائيل مؤخرًا.

اضافة اعلان



وظهر بيرغر في الفيديو وهو يؤدي رقصة الدبكة الشامية على أنغام أغنية عربية شعبية، معلقًا بسخرية:

"هكذا أستيقظ من السرير صباحًا لسماع ما ترسله إيران من هدايا لإسرائيل!"



الفيديو، الذي لاقى رواجًا كبيرًا على منصات التواصل، يأتي ضمن سلسلة منشورات يعبّر فيها بيرغر عن دعمه العلني لفلسطين، ورفضه للسياسات الإسرائيلية، ما جعله شخصية مثيرة للجدل في الأوساط الإعلامية الأمريكية.



ويُعرف بيرغر بنشاطه السياسي الواضح على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لا يتوانى عن انتقاد الأحداث الجارية في الشرق الأوسط، مستخدمًا أسلوبًا ساخرًا ومواد بصرية تلفت الانتباه.



يصف الممثل الأمريكي "جاكوب بيرغر" استيقاظه هذه الأيام على مشاهد قصف إيران لـ تل أبيب!



العرب والأجانب والأفارقة والآسياوية والوطاويط وكلاب البحر شمتانة فيهم 😁 بالدبكة الشامية وعلى أنغام أغاني عربية..يصف الممثل الأمريكي "جاكوب بيرغر" استيقاظه هذه الأيام على مشاهد قصف إيران لـ تل أبيب!العرب والأجانب والأفارقة والآسياوية والوطاويط وكلاب البحر شمتانة فيهم 😁 pic.twitter.com/0L37jcejP6 June 16, 2025