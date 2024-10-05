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رمضان 2025.. عباس النوري يشارك في "مطبخ المدينة"

عباس النوري
عباس النوري
السبت، 05-10-2024 02:11 م

الوكيل الإخباري-   كشف النجم السوري عباس النوري عن منافسته في الموسم الرمضاني المقبل، بمسلسل "مطبخ المدينة" مع المخرجة رشا شربتجي، وباقة كبيرة من النجوم.

من المقرر انطلاق تصوير المسلسل في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، على أن يُعرض العمل في رمضان 2025.

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وسبق أن أوضحت المخرجة رشا شربتجي أن "مطبخ المدينة" ينتمي إلى فئة الدراما الاجتماعية، وهو من تأليف علي وجيه وسيف رضا حامد، ويضم مجموعة من نجوم الدراما السورية، وعلى رأسهم عباس النوري وسلافة معمار وعبد المنعم عمايري وسامر إسماعيل ورواد عليو وغيرهم.

 

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