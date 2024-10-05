رمضان 2025.. عباس النوري يشارك في "مطبخ المدينة"

من المقرر انطلاق تصوير المسلسل في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، على أن يُعرض العمل في رمضان 2025.
وسبق أن أوضحت المخرجة رشا شربتجي أن "مطبخ المدينة" ينتمي إلى فئة الدراما الاجتماعية، وهو من تأليف علي وجيه وسيف رضا حامد، ويضم مجموعة من نجوم الدراما السورية، وعلى رأسهم عباس النوري وسلافة معمار وعبد المنعم عمايري وسامر إسماعيل ورواد عليو وغيرهم.
-
أخبار متعلقة
-
إصابة الممثلة نشوى مصطفى بذبحة صدرية
-
قصي خولي يخوض تجربة الأعمال المعربة للمرة الأولى
-
وفاة الممثل الفرنسي ميشال بلان
-
صورة- أحدث ظهور لياسمين صبري مع والدتها
-
سيطرة نسائية على مسلسلات رمضان 2025
-
ما سبب غياب علي جابر عن الموسم الجديد من "آرابز غوت تالينت"؟
-
كاظم الساهر يعلن المشاركة في الاحتفالات باليوم الوطني في الإمارات
-
هاني شاكر يؤجل حفلاته في أمريكا